Одразу дві африканські збірні проявляли інтерес до товариського матчу проти Росії. Однією з таких національних команд представляла Камерун.

Гана та Камерун просто мріяли зіграти проти "загниваючого суперника з боліт". Однак в однієї з африканських збірних забрали "мрію", пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Уряд Камеруну не дозволив своїй національній команді з футболу провести контрольний поєдинок проти країни-окупанта.

Матч повинен був відбутись 15 червня у Москві на стадіоні "Лужнікі".

Щодо Гани, то наразі невідомо, чи зіграє ця африканська збірна свій товариський поєдинок проти ворожого суперника. Між футбольними федераціями обидвох сторін раніше говорилось лише про перемовини.

Це вже далеко не перший такий "прикрий" випадок для Росії. Нещодавно стало відомо, що збірна Іраку відмовилась грати проти збірної ворожої країни. Їх поєдинок був запланований на 7 вересня. Федерація футболу Іраку замість цього вирішила взяти участь у товариському турнірі чотирьох збірних, де із Іраком також зіграють Йорданія, Катар та Іран.

Нагадаємо, що через повномасштабне вторгнення Росії в Україну їх збірні та клуби втратили можливість виступати на міжнародних змаганнях.

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