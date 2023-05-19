Несподіване бажання публічно оголосив президент федерації футболу Гани Курт Окрару. На болотах несамовито тішаться, що нарешті їх збірну зіграє хоча б з кимось, повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
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Африканські збірні підтримують війну проти України?
Попереду сторони обидвох футбольних федерацій проведуть перемовини. Наразі не повідомляється, коли Гана орієнтовно хотіла б провести товариську гру проти Росії.
Зустріч між сторонами планують провести у Гані. А що ж так? Невже ганцям страшно їхати на перемовини на болота?
Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну клуби та збірні країни-окупанта офіційно відсторонили від офіційних матчів під егідою ФІФА та УЄФА. Тому Росії залишається лише проводити товариські поєдинки проти другосортних африканських збірних або суперників із нечисельних країн-союзниць: Ірак, Іран, Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан.
Відзначимо, що не лише Гана серед африканських збірних хоче провести матч проти Росії. Національна команда Камеруну вже веде перемовини щодо можливого контрольного поєдинку проти росіян. Мова йде, що матч можуть провести 15 червня.