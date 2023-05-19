Несподіване бажання публічно оголосив президент федерації футболу Гани Курт Окрару. На болотах несамовито тішаться, що нарешті їх збірну зіграє хоча б з кимось, повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Африканські збірні підтримують війну проти України?

Попереду сторони обидвох футбольних федерацій проведуть перемовини. Наразі не повідомляється, коли Гана орієнтовно хотіла б провести товариську гру проти Росії.

Зустріч між сторонами планують провести у Гані. А що ж так? Невже ганцям страшно їхати на перемовини на болота?

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну клуби та збірні країни-окупанта офіційно відсторонили від офіційних матчів під егідою ФІФА та УЄФА. Тому Росії залишається лише проводити товариські поєдинки проти другосортних африканських збірних або суперників із нечисельних країн-союзниць: Ірак, Іран, Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан.

Відзначимо, що не лише Гана серед африканських збірних хоче провести матч проти Росії. Національна команда Камеруну вже веде перемовини щодо можливого контрольного поєдинку проти росіян. Мова йде, що матч можуть провести 15 червня.

До слова. Останній свій матч російська збірна провела 26 березня. У тому поєдинку країна боліт у меншості переграла Ірак 2:0. Також у 2023-му році ця національна команда розписала нічию у товариському матчі з Іраном 1:1. Більше поєдинків у поточному сезоні футбольна збірна Росії не грала.