У збірній Франції відсторонили двох гравців через відео з мастурбацією у прямому ефірі

Федерація футболу Франції відсторонила від міжнародних матчів двох гравців – захисника Вільяма Салібу та форварда Ульріка Енема Еллу. Причиною стала онлайн-трансляція, під час якої Енема Елла займався мастурбацією.

У четвер, 22 квітня, обох футболістів викликали до дисциплінарного комітету Федерації футболу Франції. Саме на цьому засіданні і було винесено покарання для обох футболістів. Саліба отримав відсторонення від міжнародних матчів за збірну Франції на один місяць умовно. Щодо Енеми Елли, то його відсторонили на три місяці.

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При цьому точно невідомо, коли саме було знято це відео – цілком ймовірно, що у грудні 2017 року або на початку 2018 року. Тоді обоє гравців перебували у розташуванні збірної Франції U-17. Вони жили в одному номері. Саліба вів пряму трансляцію, після чого повернув камеру на свого партнера, який і займався мастурбацією. Згодом відео було видалено.

Варто відзначити, що Саліба востаннє викликався до розташування збірних Франції ще у 2019 році – до збірної U-20 на товариський матч. До цього виступав у кваліфікації за збірну U-19. Щодо Енеме Елли, то він у 2019 році виступав за збірну Франції U-19. В молодіжні збірні обоє гравців не викликалися.

Влітку 2019 року англійський Арсенал заплатив за Салібу 30 мільйонів євро французькому Сент-Етьєну. Але ще на рік залишив його в оренді в команді. Після повернення, не зігравши жодного матчу за головну команду (виступав за Арсенал U-23), в січні 2021 року Саліба відправився в оренду в французьку Ніццу.

Щодо 19-літнього Емена Еллу, то він у вересні 2020 року перебрався з французького Ам'єна до англійського Брайтона, але одразу в молодіжну команду. Його трансфер оцінили в 300 тисяч євро.