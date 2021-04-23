Англійський клуб запросив інформацію по португальцю у агента гравця. "Червоні дияволи" стежать за ситуацією навколо 36-річного футболіста Ювентуса.

До слова Шахтар запропонував дворічний контракт тренеру Сассуоло, – ЗМІ

Португалець також не проти покинути туринський клуб, оскільки поточний сезон проходить не так, як планувалося. Заради повернення в Манчестер Юнайтед Кріштіану готовий піти на зниження зарплати. Зараз він заробляє 31 млн євро в рік і хоче отримувати не менше 20 мільйонів.

"Стара синьйора" також згодна розлучитися з 36-річним футболістом через важке фінансове становище. Клубу потрібно виручити мінімум 29 мільйонів євро з продажу гравця, і туринці планують обміняти його на півзахисника Поля Погбу. "Червоні дияволи" не зацікавлені в такій угоді.

У поточному сезоні Кріштіану Роналду провів 38 матчів, при цьому забив 32 голи і зробив 4 асисти.

Роналду вже грав на Манчестер Юнайтед

Португалець виступав за Манчестер Юнайтед з 2003-го по 2009 рік, при цьому тричі ставав чемпіоном Англії і вигравав Лігу чемпіонів.