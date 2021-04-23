В четверг, 22 апреля, обоих футболистов вызвали в дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции. Именно на этом заседании и было вынесено наказание для обоих футболистов. Салиба получил отстранение от международных матчей за сборную Франции на один месяц условно. Относительно Энеме-Эллы, то его отстранили на три месяца.

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При этом точно неизвестно, когда именно было снято это видео – вполне вероятно, что в декабре 2017 года или в начале 2018 года. Тогда оба игрока находились в расположении сборной Франции U-17. Они жили в одном номере. Салиба вел прямую трансляцию, после чего повернул камеру на своего партнера, который и занимался мастурбацией. Впоследствии видео было удалено.

Стоит отметить, что Салиба в последний раз вызывался в расположение сборных Франции еще в 2019 году – в сборную U-20 на товарищеский матч. До этого выступал в квалификации за сборную U-19. Относительно Энеме-Эллы, то он в 2019 году выступал за сборную Франции U-19. В молодежные сборные оба игрока не вызывались.

Летом 2019 года английский Арсенал заплатил за Салибу 30 миллионов евро французскому Сент-Этьену. Но еще на год оставил его в аренде в команде. После возвращения, не сыграв ни одного матча за главную команду (выступал за Арсенал U-23), в январе 2021 года Салиба отправился в аренду во французскую Ниццу.

Относительно 19-летнего Эмене-Эллы, то он в сентябре 2020 года перебрался из французского Амьена в английский Брайтон, но сразу в молодежную команду. Его трансфер оценили в 300 тысяч евро.