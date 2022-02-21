Збірна Великої Британії відмовилася їхати до Білорусі через можливе вторгнення Росії в Україну
Джерело:Британська федерація баскетболу
Чоловіча збірна Великої Британії з баскетболу відмовилася їхати на відбірковий матч чемпіонату світу 2023 року до Білорусі. Він мав відбутися 25 лютого у мінському "Палаці спорту".
Британська федерація баскетболу заявила, що причиною відмови стала "загроза військових дій на цій території".
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У Британії занепокоєні ситуацією на кордонах України, біля яких зосереджені російсько-білоруські війська. Їхній уряд рекомендує громадянам за можливості втриматися від нетермінових подорожей до Білорусі.
"Ми щасливі, що під час ухвалення цього складного рішення добробут групи, яка мала їхати, поставили на перше місце, – вважає капітан британської команди Ден Кларк. – Це мрія кожного гравця – представляти свою країну на дорослому рівні. Але деякі речі більші, ніж баскетбол, і теперішня ситуація в тій частині світу надзвичайно турбує", – йдеться у повідомленні.
Іспанія відмовилася їхати в Україну
- Також 20 лютого стало відомо, що другий матч відбору на чемпіонат світу-2023 між Україною та Іспанією відбудеться влітку 2022 року.
- Спочатку планувалося, що поєдинок відбудеться 27 лютого у київському "Палаці спорту". Згодом з'явилася інформація, що МЗС Іспанії не радить своїй національній збірній їхати до України на матч відбору.
- Перша зустріч України в Іспанії відбудеться 24 лютого у Кордові.