Британська федерація баскетболу заявила, що причиною відмови стала "загроза військових дій на цій території".

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У Британії занепокоєні ситуацією на кордонах України, біля яких зосереджені російсько-білоруські війська. Їхній уряд рекомендує громадянам за можливості втриматися від нетермінових подорожей до Білорусі.

"Ми щасливі, що під час ухвалення цього складного рішення добробут групи, яка мала їхати, поставили на перше місце, – вважає капітан британської команди Ден Кларк. – Це мрія кожного гравця – представляти свою країну на дорослому рівні. Але деякі речі більші, ніж баскетбол, і теперішня ситуація в тій частині світу надзвичайно турбує", – йдеться у повідомленні.

Іспанія відмовилася їхати в Україну