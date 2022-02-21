Британская федерация баскетбола заявила, что причиной отказа стала "угроза военных действий на этой территории".

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В Британии обеспокоены ситуацией на границах Украины, возле которых сосредоточены российско-белорусские войска. Их правительство рекомендует гражданам по возможности удержаться от несрочных путешествий в Беларусь.

"Мы счастливы, что во время принятия этого сложного решения благосостояние группы, которая должна была ехать, поставили на первое место, – считает капитан британской команды Дэн Кларк. – Это мечта каждого игрока – представлять свою страну на взрослом уровне. Но некоторые вещи больше, чем баскетбол, и нынешняя ситуация в той части мира очень беспокоит", – говорится в сообщении.

Испания отказалась ехать в Украину