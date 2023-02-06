Петраков домовився: напередодні матчу з Англією збірна України зіграє спаринг з клубом АПЛ

Національна команда України 26 березня зіграє перший поєдинок відбірного турніру до чемпіонату Європи-2024. Щоб підготуватися до матчу з родоначальниками футболу, "синьо-жовті" зіграють спаринг з місцевим клубом.

Відомий футбольний журналіст Віктор Вацко повідомив, що 23 березня збірна України гратиме контрольний матч проти Брентфорда. До речі, за дубль "бджол" грає український півзахисник Єгор Ярмолюк.

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Петраков потурбувався про майбутній матч

Найцікавішим в інсайді коментатора є те, що про спаринг домовився колишній тренер збірної України Олександр Петраков. Це сталося під час минулорічної поїздки фахівця на Туманний Альбіон.

"Збірна України проведе контрольний матч 23 березня. Матч заплановано. Знаєте, з ким? З Брентфордом.

Знаєте, хто домовлявся? Олександр Васильович Петраков. Пам’ятаєте, у серпні минулого року було дуже багато фотографій, що він полетів в Англію та був на матчі з Брентфордом? Розповідав, що дружить з головним тренером Томасом Франком", – сказав Вацко.

Крім того, за даними коментатора, склад національної команди України на матч проти Англії теж обирав нинішній тренер Вірменії.

Невизначеність із тренером збірної

Нагадаємо, що на початку року Олександр Петраков покинув національну команду України, оскільки у нього завершився контракт з УАФ.

Одразу ж Олександр Васильович очолив збірну Вірменії, де він отримуватиме втричі більшу зарплату.

Президент УАФ Андрій Павелко досі не оголосив ім'я головного тренера збірної України. За його словами, ведуться переговори із Сергієм Ребровим, але він має чинний контракт з арабським Аль-Айном до кінця сезону.

Очікується, що до перших матчів "синьо-жовтих" готуватиме тренерський штаб Реброва. Але наразі невідомо навіть прізвищ фахівців.

26 березня у Лондоні збірна України зіграє перший матч відбору ЧЄ-2024 проти Англії.