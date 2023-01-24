Андрій Павелко відповів на питання журналістів "хто ж стане новим головним тренером збірної?". Президент Української асоціації футболу назвав ім'я Сергія Реброва.

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Андрій Павлеко розповів чому ексдинамівець ще не очолив головну команду.

Так, ми з Сергієм Ребровим спілкуємось. Ми маємо дуже багато спільних поглядів. Ми вважаємо, що Ребров може принести до збірної іспанської моделі з іспанськими спеціалістами. Це стосуватиметься не лише гри національної збірної, а й молодіжних команд також. Вважаю, що це чудовий хід. Але зараз у Сергія Реброва є діючий контракт. Тому всіх прошу трохи зачекати. Ми дуже хочемо оголосити якесь рішення, але є правила, є контракт, який Сергій має виконувати.

– розповів Павелко.

Також президент Української асоціації футболу подякував колишньому наставнику "синьо-жовтих" Олександру Петракову.

Хочу подякувати Олександру Петракову. Він чудово відпрацював із нашою збірною. Ми мали шанс потрапити і на ЧС, і повернутися до групи А в Лізі націй. Але треба рухатись далі,

– зазначив Павелко.

Олександр Петраков у збірній України