Збірна України зіграє проти Сербії у Львові матч відбору на молодіжне Євро-2023

Молодіжна збірна України з футболу повертається у Львів. Команда Руслана Ротаня прийме збірну Сербії на "Арені Львів" у рамках відбору на Євро-2023.

Україна вдруге зіграє проти Сербії

Поєдинок 6-го туру кваліфікації Євро-2023 Україна (U-21) – Сербія (U-21) відбудеться 16 листопада. Початок матчу у Львові на "Арені Львів" о 18:00.

Дивіться також Молодіжна збірна України зі скрипом перемогла Фарерські острови у відборі на Євро-2023: відео

Зазначимо, що Україна вже зустрічалася із Сербією у відборі на Євро-2023. Поєдинок на полі сербів завершився мінімальною перемогою "синьо-жовтих".

Також слід сказати, що перед грою проти Сербії підопічні Руслана Ротаня у Скоп'є зустрінуться з Північною Македонією. Поєдинок відбудеться 11 листопада.

Як Україна виступає у відборі на Євро-2023