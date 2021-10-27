Україна вдруге зіграє проти Сербії
Поєдинок 6-го туру кваліфікації Євро-2023 Україна (U-21) – Сербія (U-21) відбудеться 16 листопада. Початок матчу у Львові на "Арені Львів" о 18:00.
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Зазначимо, що Україна вже зустрічалася із Сербією у відборі на Євро-2023. Поєдинок на полі сербів завершився мінімальною перемогою "синьо-жовтих".
Також слід сказати, що перед грою проти Сербії підопічні Руслана Ротаня у Скоп'є зустрінуться з Північною Македонією. Поєдинок відбудеться 11 листопада.
Як Україна виступає у відборі на Євро-2023
- Українська збірна провела 4 матчів у відборі на чемпіонат Європи. Окрім перемоги проти сербів, підопічні Ротаня здолали Вірменію та Фарерські острови.
- Водночас "синьо-жовті" розгромно програли Франції.
- Після 4 поєдинків українці мають 9 очок та посідають друге місце в групі H.