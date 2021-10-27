Украина во второй раз сыграет против Сербии

Поединок 6-го тура квалификации Евро-2023 Украина (U-21) – Сербия (U-21) состоится 16 ноября. Начало матча во Львове на "Арене Львов" в 18:00.

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Отметим, что Украина уже встречалась с Сербией в отборе на Евро-2023. Поединок на поле сербов завершился минимальной победой "сине-желтых".

Также следует сказать, что перед игрой против Сербии подопечные Руслана Ротаня в Скопье встретятся с Северной Македонией. Поединок состоится 11 ноября.

Как Украина выступает в отборе на Евро-2023