Джерелом такої новини є сайт Dynamo.kiev.ua. Тамтешні журналісти посилаються на своє джерело, яке близьке до Російського футбольного союзу. І переконують, що збірна Росії може відмовитися від участі в чемпіонаті Європи "демонстрацією протесту проти того, шо УЄФА затвердила нову форму збірної України". При цьому жодне російське ЗМІ такої новини не подає.

Скандал в Росії виник через те, що на форму збірної України нанесений контур країни з Кримом. А також гасла "Слава Україні!" та "Героям слава!".

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От тільки навряд чи Росія погодиться на такий радикальний крок. Адже країна є співгосподарем турніру – Санкт-Петербург прийме одразу сім матчів чемпіонату.

А відмова від участі може мати чимало наслідків. Чи не головний – дворічна дискваліфікація для збірної Росії. Відтак окрім Єврро-2020, росіяни не зможуть зіграти на чемпіонаті світу 2022 року. І не зможуть виступити у кваліфікації чемпіонату Європи 2024 року. А без кваліфікації – і на самому Євро-2024.

Не обійдеться і без фінансового штрафу. Адже у випадку, якщо Росія зніметься з турніру, то кількість матчів буде меншою. Відтак менше трансляцій, і менше грошей від рекламодавців для УЄФА.

Самостійне зняття збірної Росії з Євро-2020 можна порівняти з пострілом собі в ногу. В Росії здатні на таке, але навряд чи підуть на настільки радикальний крок.