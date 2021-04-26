Збірна України зі спортивної акробатики завоювала 4 нагороди на Кубку світу у Болгарії

У неділю, 25 квітня, у Софії (Болгарія) відбулись фінали Кубка світу зі спортивної акробатики. Збірна України здобула 4 нагороди.

Неймовірний виступ акробатів

Українська збірна завоювала на болгарській землі аж 4 медалі. У скарбничці нашої команди дві нагороди найвищого ґатунку.

Оце так Українські борці греко-римського стилю здобули ще дві "бронзи" чемпіонату Європи у Варшаві

Чоловіча група виборола "золото" з 29.350 балів. Українці виступали у такому складі: Станіслав Кукурудз, Юрій Пуш, Юрій Савка та Тарас Яруш. У змаганнях чоловічих пар Україна зайняла 5 і 6 місця.

Не менш яскраво виступали і наші дівчата. У парах на перше місце підійнялись Вікторія Козловська та Таїсія Марченко (28.390 балів). У парі Україна здобула ще й "бронзу", її вибороли Маргарита Цюрупа та Аріна Бєляєва – 25.180 балів.



У змішаних парах українська скарбничка поповнилась ще однією "бронзою" від Івана Лабунця та Аніти Пирлик (28.430).