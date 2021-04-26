Невероятное выступление акробатов

Украинская сборная завоевала на болгарской земле аж 4 медали. В копилке нашей команды две награды высшей пробы.

Вот это да Украинские борцы греко-римского стиля завоевали еще две "бронзы" чемпионата Европы в Варшаве

Мужская группа завоевала "золото" с 29.350 баллов. Украинцы выступали в таком составе: Станислав Кукуруз, Юрий Пуш, Юрий Савка и Тарас Яруш. В соревнованиях мужских пар Украина заняла 5 и 6 места.

Не менее ярко выступали и наши девушки. В парах на первое место поднялись Виктория Козловская и Таисия Марченко (28.390 баллов). В паре Украина получила еще и "бронзу", ее завоевали Маргарита Цюрупа и Арина Беляева – 25.180 баллов.

В смешанных парах украинская копилка пополнилась еще одной "бронзой" от Ивана Лабунца и Аниты Пирлик (28.430).