Українська акробатична група здобула "золото" на Кубку світу з артистичного плавання. Для нашої команди медаль стала уже четвертою на турнірі, пише 24 канал.

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Без шансів для конкурентів

"Синьо-жовтій" команді вдалось стати найкращою на змаганнях, що проходять в канадському Маркемі. Українки успішно виступили в акробатичній програмі, набравши 244,4958 бала. Таким чином "синьо-жовті" випередили Японію, яка набрала 223,6875 бала та США з 204,9959 балами.

У складі нашої збірної виступили Марина та Владислава Алексіїви, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Дар’я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна та Валерія Тищенко.

Нагадаємо, що для нашої команди це вже четверта нагорода на турнірі у Канаді. Першу медаль для України в Маркемі здобула Марта Фєдіна, яка виграла золото у технічному соло. До того ж, Владислава та Марина Алексіїви виграли "срібло" у технічній програмі, а також сестри здобули ідентичні нагороди у довільній програмі.