Украинская акробатическая группа завоевала "золото" на Кубке мира по артистическому плаванию. Для нашей команды медаль стала уже четвертой на турнире, пишет 24 канал.

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Без шансов для конкурентов

"Сине-желтой" команде удалось стать лучшей на соревнованиях, проходящих в канадском Маркеме. Украинки успешно выступили в акробатической программе, набрав 244,4958 балла. Таким образом, "сине-желтые" опередили Японию, набравшую 223,6875 балла и США с 204,9959 баллами.

В составе нашей сборной выступили Марина и Владислава Алексеи, Вероника Гришко, София Мациевская, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина и Валерия Тищенко.

Напомним, что для нашей команды это уже четвёртая награда на турнире в Канаде. Первую медаль для Украины в Маркеме завоевала Марта Федина, выигравшая золото в техническом соло. К тому же, Владислава и Марина Алексеи выиграли "серебро" в технической программе, а также сестры завоевали идентичные награды в произвольной программе.