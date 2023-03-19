Надія Гапатин здобула "срібло" на Кубку Єропи зі сноубордингу у паралельному слаломі. У чоловічих змаганнях українці обійшлись без призових місць, пише 24 канал.
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Стає все кращою та кращою
Українська сноубордистка здобула першу медаль у своїй кар'єрі на рівні Кубка Європи. Надія добилась цього у паралельному слаломі на етапі у італійському Рачінесі. Гапатин у перший день змагань дійшла до Великого фіналу.
У вирішальному заїзді Надія поступилась на 0,33 секунди Пії Шьоффманн, яка представляла Австрію. Таким чином, українка здобула "срібло" та завоювала другу медаль у сезоні. До цього 19-річна сноубордистка стала третьою на Універсіаді у Лейк-Плейсиді.
Надія Гапатин на п'єдесталі пошани / НОК
Виступи українки на Кубку Європи
- Надія Гапатин провела четвертий сезон на рівні континентальних змагнаь.
- У попередньому сезоні найкращим результатом спортсменки на цьому рівні було 12-те місце на етапі у Буковелі.
- Та от у сезоні 2022/2023 українка суттєво покращила свої результати. Спершу вона фінішувала восьмою у німецькому Гофхюгені у грудні 2022-го, а наприкінці сезону ще й здобула дебютну медаль на етапі в Італії.