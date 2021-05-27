Оновлени рейтинг збірних

Збірній України після квітневого рейтингу вдалось зберегти свою 24 позицію. У доробку нашої команди 1514,64 бала. Серед представників УЄФА українська збірна 16-а.

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Вище за Україну розташовуються лише два її суперники у фінальному турнірі Євро-2020 – Нідерланди (16 місце) та Австрія (23 сходинка). Позиції Ще один суперник на чемпіонаті Європи Північна Македонія йде 62-ю.

Конкуренти у відборі до чемпіонату світу-2022 теж зберегли свої позиції: Франція посідає високе друге місце, Фінляндія – 54-а, Боснія і Герцеговина – 55-а, Казахстан – на 124-й.

Очолює рейтингу Бельгія – 1783,38. Як вже вище зазначалось, що другою йде французька збірна – 1757,3. Трійку лідерів замикає Бразилія – 1742,65. У першу десятку найкращих збірних також входять: Англія, Португалія, Іспанія, Італія, Аргентина, Уругвай та Данія.