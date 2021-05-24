Циганков товариський матч проти Бахрейну розпочав у запасі. На правому фланзі півзахисту тренерський штаб вирішив довіритися Марлосу.

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Однак у першому таймі збірна України так і не змогла забити, тож одразу після перерви на поле вийшов Циганков. А разом з ним і Артем Довбик. Вони замінили Зубкова та Бєсєдіна відповідно.

Саме Довбик міг виводити збірну України вперед в цьому матчі, але після його удару м'яч влучив у штангу. А після цього Бахрейн повів у рахунку – Дхія реалізував пенальті.

Врятував від поразки Україну Циганков на першій компенсованій хвилині до основного часу. Довбик отримав пас у штрафному майданчику, зробив різник ривок, звільнившись від опіки суперника, після чого з гострого кута потужно прострілив. Циганков у стрибку зумів дотягнутися до м'яча та переправити його у ворота. Так рахунок став 1:1.

Відео голу Циганкова

Це четвертий поспіль матч за участі збірної України який закінчується внічию 1:1. До цього українці з таким рахунком зіграли проти збірних Франції, Фінляндії та Казахстану.