Нідерланди – Україна 3:0 (25:17, 25:12, 25:22)

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Українки дуже слабо провели два перші сети. Перша партія закінчилася перемогою нідерландок 25:17, а друга і зовсім 25:12.

У третьому сеті Україна дуже непогано почала і навіть вела в рахунку 8:7, але суперниці перехопили ініціативу і довели гру до перемоги 25:22.

В результаті стартовий матч на турнірі для нашої команди склався невдало і вона поступилася в трьох сетах.

Склад збірної України в цьому матчі був таким: Ірина Трушкіна (набрала 1 очко), Ольга Скрипак (2), Надія Кодола (2), Діана Мелюшкіна (0), Олеся Рихлюк (10), Богдана Анісова (3), Христина Нємцева (ліберо) - стартовий. На заміну виходили Юлія Бойко (4), Анна Харчинська (2), Марина Мазенко (1), Дар'я Велікоконь (0).