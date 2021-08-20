Ворскла – Металіст 1925 2:0

Гол: Чеснаков, 41, Ткачук, 55 (авт.)

Нереалізований пенальті: Батюшин, 47 (Металіст 1925)

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Полтавську команду трохи штормило на початку сезону, внаслідок чого вона вилетіла з єврокубків. Потім, здалося, справи налагодилися, але в минулому турі команда Максимова неочікувано поділила очки з Вересом (1:1). Можливо, це через втому, оскільки вже багато матчів Ворскла грає одним і тим же складом.

Металіст 1925 впевнено зайшов у Прем'єр-лігу, шість очок після чотирьох турів – досить солідно як для новачка. В четвертому турі команда Кривенцова гідно протистояла Шахтареві, та все ж програла (0:2).

У середині першого тайму Дмитренко стартував по центру, потім вивів на удар зліва Фабіньо, але той заробив тільки кутовий. Після нього Єрмаков неточно пробив.

Ворскла одразу відповіла – Тілль непогано закинув на Пердуту, той не наважився бити з гострого кута, перебуваючи перед воротарем, і віддав назад Степанюку. Але Руслану було бити незручно – корявий удар вийшов вище воріт.

На 41-й хвилині полтавчани відкрили рахунок у зустрічі. Кане закинув справа на Скляра, той відкинув з лінії воротарського назад на Чеснакова, який відправив м'яч у лівий нижній кут.

Після перерви Металіст заробив шанс зрівняти рахунок. Челядін зіграв рукою в підкаті, блокуючи простріл з лівого флангу від Дмитренка і заробив пенальті у власні ворота.

Вітм, Різник взяв пенальті! Батюшин пробив по центру низом, Дмитро завалився наліво, але ногами все ж відбив м'яч.

Не забиваєш ти – забивають тобі. Ворскла на 55-й хвилині подвоїла свою перевагу. Той же Різник вивів Скляра на побачення з воротарем суперника, той віддавав наліво Кане на порожні ворота, але Ібрагіма випередив Ткачук, зрізавши м'яч у свої ворота.

На 75-й хвилині Кане головою без опору після навісу Пердути з лінії воротарського пробив прямо в Сидоренка.

У підсумку, Ворскла здобула 3 бали та піднялася на 2 сходинку в УПЛ. Металіст 1925 залишився сьомим.

Ворскла – Металіст 1925 відеоогляд