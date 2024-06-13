Особливі заходи безпеки: на Євро-2024 збірна України матиме підсилений захист

Національній команді України буде приділена особлива безпекова увага на Євро-2024. Все через можливі атаки з боку Росії.

Напередодні та на час Євро-2024 у Німеччині вводяться додаткові перевірки на кордонах. Це запроваджується тимчасово і потрібно, щоб на ранньому етапі виявити злочинців і запобігти можливим терактам.

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Збірна України буде під підсиленим захистом

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер запевнила, що національна команда України з футболу на Євро-2024 підлягає "особливому" захисту і вони готують підсилену безпеку саме для української команди.

Також Фезер додала, що у Німеччині не виключають можливих кібератак з боку Росії, які будуть націлені на те, щоб завдати шкоди турніру.

Ми прорахували всі сценарії, ми готувалися протягом тривалого часу. І, звичайно, цей жахливий напад Путіна на Україну відіграє важливу роль, в тому числі і з погляду безпеки,

– відзначила міністерка.

Нещодавно в аеропорту Кельна затримали прихильника ІДІЛ, який міг готувати теракт на чемпіонаті Європи.

Нагадаємо, що Євро-2024 відбудеться з 14 червня до 14 липня.