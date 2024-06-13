Накануне и на время Евро-2024 в Германии вводятся дополнительные проверки на границах. Это вводится временно и нужно, чтобы на раннем этапе выявить преступников и предотвратить возможные теракты.

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Сборная Украины будет под усиленной защитой

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заверила, что национальная команда Украины по футболу на Евро-2024 подлежит "особой" защите и они готовят усиленную безопасность именно для украинской команды.

Также Фезер добавила, что в Германии не исключают возможных кибератак со стороны России, которые будут нацелены на то, чтобы нанести вред турниру.

Мы просчитали все сценарии, мы готовились в течение длительного времени. И, конечно, это ужасное нападение Путина на Украину играет важную роль, в том числе и с точки зрения безопасности,

– отметила министр.

Стоит отметить. Недавно в аэропорту Кельна задержали сторонника ИГИЛ, который мог готовить теракт на чемпионате Европы.

Напомним, что Евро-2024 состоится с 14 июня по 14 июля.