Напередодні збірна України провела відкрите тренування для уболівальників. На стадіоні була неймовірна атмосфера, де національна команда зарядилася позитивом від величезної кількості українців, які прибули на цей захід.

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Амбітні цілі на турнір

По завершенню тренувальної сесії своїми очікуваннями від Євро-2024 поділився Георгій Судаков. Насамперед він подякував уболівальникам за таку увагу до команди та розповів, які цілі перед собою ставлять гравці збірної України.

Настрій позитивний. Ми підготувалися на 100 відсотків, команда готова. До якої стадії можемо дійти? Зінченко каже, що потрібно до півфіналу виходити. Все можливо. Ми віримо у себе. Думаю, з такою підтримкою та з такою командою, яку зараз маємо, ми здатні на все,

– сказав Судаков.

Зазначимо, що на Євро-2024 збірна України зіграє у групі E. Її суперниками стануть – Румунія, Словаччина та Бельгія.

Важливо. Стартовий поєдинок за участю "синьо-жовтих" відбудеться 17 червня. О 16:00 команда Сергія Реброва протистоятиме Румунії.

Нагадаємо, що раніше про можливість виходу до півфіналу також говорили Мірча Луческу та Руслан Костишин.