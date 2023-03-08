Трішки запізнилися зі запрошенням: збірна України втратила шанс заграти цьогорічне відкриття УПЛ

Склад молодіжної збірної України міг поповнитись новим перспективним футболістом. Проте юний гравець обрав виступи за збірну Азербайджану.

Результативний півзахисник Олександрії Еміль Мустафаєв міг стати гравцем збірної України. Проте представники Азербайджану виявились шустрішими зі запрошенням футболіста.

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Стримав своє слово

Гравець Олександрії Еміль Мустафаєв, який феєрить у другій половині сезону Української Прем'єр-ліги, розповів, що мав усі шанси захищати "синьо-жовті" кольори. Проте футболіст поставив у пріоритет ту команду, яка швидше запросила Мустафаєва до лав національної збірної.

Була така пропозиція. Я відмовився, тому що від Асоціації футбольних федерацій Азербайджану ініціатива прийшла раніше. Ми домовилися, що я гратиму за їхню команду, просто вже було пізно. Це було торік, узимку. Я вже мав вилітати до Азербайджану, мені зателефонували з УАФ і запропонували поїхати до молодіжної збірної. Але я вже пообіцяв Азербайджану і залишився вірним своєму слову,

– розповів Мустафаєв.

Виступи азербайджанського футболіста