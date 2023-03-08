Усі добре пам'ятають недавню бійку між футболістами минаю та російського Шинніка. Тоді українці заступились за персонал перед російським "бидлом". Росіяни, як щурі, першими почали тікати з готелю.

Дивіться також "Повинні горіти у страшному вогні": сильна реакція коментатора на розстріл полоненого – відео

Однак російські військові продовжують дивувати своїми звірськими вчинками на передовій. 6 березня світ сколихнуло відео страти українського військовополоненого, який без зброї, опинився на тимчасово окупованій території. На "бикування" росіян, той відповів "Слава Україні!". За що був розстріляний.

Бандура: Нам протистоїть армія нелюдей

Спортивний світ відреагував на цей моторошний вчинок росіян. Виключенням не став голкіпер Минаю Олександр Бандура.

Відео страти нашого героя бачив уже кожен українець. Ніколи не забудемо й не пробачимо раш*стам ні цей, ні жоден інший кровавий злочин вчинений на нашій землі. Нам протистоїть армія нелюдей. Щодня росіяни доводять, що не мають права на існування,

– сказав Бандура.

Футболіст пригадав початок бойових дій на Донбасі та анексія Криму.

З 20 лютого 2014 року, коли росіяни злочинно захопили Крим, вони почали сіяти на нашій землі тільки смерть та руйнування. У нас найсильніша армія. А наші військові – герої не тільки України, але й всього цивілізованого світу! Ми покладаємось на них і віримо у перемогу. Герою Слава! Героям Слава!,

– відповів голкіпер Минаю.

Минай бореться за збереження прописки в УПЛ. Закарпатський клуб із 14 очками йде на передостанньому 15-му місці.

Що відомо про кар'єру голкіпера Олександра Бандури