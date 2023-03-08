Усі добре пам'ятають недавню бійку між футболістами минаю та російського Шинніка. Тоді українці заступились за персонал перед російським "бидлом". Росіяни, як щурі, першими почали тікати з готелю.
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Однак російські військові продовжують дивувати своїми звірськими вчинками на передовій. 6 березня світ сколихнуло відео страти українського військовополоненого, який без зброї, опинився на тимчасово окупованій території. На "бикування" росіян, той відповів "Слава Україні!". За що був розстріляний.
Бандура: Нам протистоїть армія нелюдей
Спортивний світ відреагував на цей моторошний вчинок росіян. Виключенням не став голкіпер Минаю Олександр Бандура.
Відео страти нашого героя бачив уже кожен українець. Ніколи не забудемо й не пробачимо раш*стам ні цей, ні жоден інший кровавий злочин вчинений на нашій землі. Нам протистоїть армія нелюдей. Щодня росіяни доводять, що не мають права на існування,
– сказав Бандура.
Футболіст пригадав початок бойових дій на Донбасі та анексія Криму.
З 20 лютого 2014 року, коли росіяни злочинно захопили Крим, вони почали сіяти на нашій землі тільки смерть та руйнування. У нас найсильніша армія. А наші військові – герої не тільки України, але й всього цивілізованого світу! Ми покладаємось на них і віримо у перемогу. Герою Слава! Героям Слава!,
– відповів голкіпер Минаю.
Минай бореться за збереження прописки в УПЛ. Закарпатський клуб із 14 очками йде на передостанньому 15-му місці.
Що відомо про кар'єру голкіпера Олександра Бандури
- 36-річний воротар, який у лютому 2022 року перебрався із ФК Львів у Минай. Контракт Бандури з закарпатським клубом розрахований до кінця червня 2023 року.
- Його кар'єра пов'язана виключно з Україною, окрім Львова та Минаю, виступав за цілий ряд клубів – Спартак Суми, Явор, Таврія, Кримтеплиця, донецький Металург, Сталь, Верес та Рух.
- Трансферна вартість голкіпера складає 200 тисяч євро.
- У поточному сезоні Бандура провів 15 матчів, у яких пропустив 18 голів та у 4-х зустрічах зіграв на нуль. Своєю грою заслужив носити капітанську пов'язку Минаю.