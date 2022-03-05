Збірна України "всуху" виграла Барбадос на Кубка Девіса

Збірна України з тенісу завершила протистояння з національною командою Барбадосу у рамках Кубка Девіса у Світовій групі I.

Україна – Барбадос 3:0

У п'ятницю, 4 березня, пройшли два одиночні матчі. У стартовій зустрічі Олексій Крутих обіграв першу ракетку Барбадосу Даріана Кінга 6:2; 6:1. У свою чергу, Ілля Марченко переграв Метью Фостера 6:3; 6:1, повідомляє 24 канал.

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Оскільки для загальної перемоги необхідно виграти три матчі, все могло вирішитись у парному поєдинку. Українські тенісисти Ілля Марченко та Олексій Крутих не стали відкладати справу в довгу скриньку і обігравши пару з Барбадосу з рахунком 6:4; 7:5 забезпечили збірній України спільну перемогу.

Результати матчів:

Олексій Крутих – Даріан Кінг 6:2, 6:1

Ілля Марченко – Меттью Фостер-Ествік 6:3, 6:1

Олексій Крутих / Ілля Марченко – Меттью Фостер-Ествік / Даріан Кінг 6:4, 7:5

Ця перемога означає, що збірна України зберегла місце у Першій Світовій групі Кубку Девіса. У вересні наша національна команда зіграє з однією зі збірних у Кваліфікації Фіналу Кубка Девіса, яка проходить у ці дні.

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