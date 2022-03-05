Марія Осоріо Серрано – Еліна Світоліна 2:1 (1:6, 7:5, 7:6)

До слова Ястремська вперше обіграла Паоліні та вийшла в 1/2 фіналу турніру у Ліоні

Поєдинок тривав понад 2 години і 30 хвилин. Світоліна 5 разів подала на виліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 4 з 11 брейк-пойнтів.

У вирішальному сеті українка лідирувала 4:1, але потім Осоріо зуміла виграти чотири гейми поспіль. На тай-брейку Світолін вдалося повести 3-0, але колумбійська тенісистка відігралася і змогла зробити ще один міні-брейк при рахунку 5:5.

Осоріо здобула другу перемогу у матчах проти Світоліної: минулого року колумбійка була сильнішою на турнірі на Тенеріфе.

Зверніть увагу! Усі виграні кошти Світоліна направить на підтримку української армії у війні з Росією.

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