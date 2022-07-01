Збірна України у відборі зіграла три матчі. У першому поступилася на виїзді грузинам, далі перемогла вдома Північну Македонію. А 24 лютого зіграла на в гостях проти Іспанії, теж поступившись. Чинних чемпіонів світу ми після цього мали приймати в Києві 27 лютого, але через війну, яку Росія розпочала проти України, цей матч довелося перенести.

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За межами рідної домівки українцям довелося грати також формально домашній матч проти Грузії. Провести його вирішили в Ризі.

Українцям в цьому матчі треба було перемагати. І не лише для того, щоб покращувати ситуацію в турнірній таблиці. Після поразки грузинам в першому матчі 83:88, нам треба було обігрувати суперника з різницею в шість очок та більше, щоб мати перевагу над ними.

Хоча почали українці не надто вдало, давши суперникам у першій чверті оформити відрив у +6. Та вихід Іссуфа Санона змінив перебіг подій на майданчику. І першу чверть українці виграли 23:20.

У другій чверті домінування українців лише посилилося. Тож і на велику перерву команди пішли за +13 для нашої команди – 47:34.

А от третя чверть видалася вкрай неефективною. Команди на двох набрали 23 очки (13:10). Показовим є той факт, що за чотири перші хвилини українці набрали 3 очки, а грузини жодного. Відтак перед заключною чвертю рахунок на табло був 60:44.

У четвертій чверті грузини намагалися врятувати гру. Але бодай скоротити відставання від критичного їм не вдалося. У підсумку була зафіксована перемога України 79:66.

Україна — Грузія 79:66 (23:20, 24:14, 13:10, 19:22)

Ця перемога ще на крок наблизила Україну до виходу в наступний раунд кваліфікації.

Наступну гру збірна України проведе 4 липня у Скоп'є проти збірної Північної Македонії.

Не зіграємо проти Росії

У наступний етап кваліфікації виходять по три команди з квартету. Команди з групи G, де і виступає Україна, далі мали зіграти проти команди з групи H. Туди під час жеребкування потрапила Росія. Відтак якби обидві команди вийшли у наступний раунд кваліфікації, їм би довелося зіграти один проти одного.

Але після повномасштабного вторгнення Росії до України, російські команди відсторонили від міжнародних баскетбольних матчів. У тому числі й національну чоловічу збірну. А вже в травні 2022 року ФІБА остаточно виключила Росію з відбору на ЧС-2023.

Варто додати, що під роздачу з росіянами потрапила і збірна Білорусі. Її теж дискваліфікували. А команди, які були з ними в одній групі, автоматично вийшли в наступний раунд.