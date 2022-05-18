Вслід за кораблем
На початку березня ФІБА тимчасово відсторонила Росію та Білорусь від матчів збірних. Через відповідне рішення обидві збірні пропустили відбіркові матчі на чемпіонат світу-2023.
Варте уваги Національна дефлімпійська збірна України з баскетболу виборола історичне золото: переможне відео
Рішення ФІБА не мало кінцевої дати. Тому збірні країн-агресорів мали шанси повернутися до вирішальних відбіркових матчів, які відбудуться у червні.
Проте тепер ФІБА ухвалила остаточне рішення проти чоловічих команд Росії та Білорусі. Обидві збірні виключені з групового раунду турніру.
Офіційні баскетбольні змагання ФІБА не проводитимуться в Росії чи Білорусі до подальшого повідомлення.
Рішення щодо Росії та Білорусі означає, що усі команди з груп, у якій вони грали, пройшли у наступний раунд відбору на чемпіонат світу-2023. Зокрема, Росія б виходила у наступному раунді на трьох переможців групи G, у якій виступає і збірна України.
Міжнародна федерація баскетболу також застосувала додаткові санкції:
- Заборона на проведення турнірів під егідою ФІБА у Росії та Білорусі.
- Виключення жіночої збірної Росії зі списку учасників чемпіонату світу-2022. Відповідне покарання також отримала жіноча команда Росії U17.
- Недопущення збірних Росії та Білорусі для участі на турнірах 3х3 (чемпіонат світу-2022, Ліга націй серед команд U23, відбір на Кубок Європи та на Кубок Європи U17, а також чемпіонат світу-2022 U18).
Інші санкції щодо росіян
- Усі російські клуби дискваліфікували з баскетбольної Євроліги.
- Від участі в Євролізі відсторонено московський ЦСКА, казанський УНІКС та петербурзький Зеніт, у Кубку Європи не зможе виступати краснодарський Локомотив-Кубань.
- Заборонена участь російських офіційних осіб, включаючи делегатів, супервайзерів, суддів тощо, у змаганнях ФІБА Європи до подальших повідомлень.
- ФІБА Європи відхилила заявку Росії на проведення Євробаскету-2025. Водночас процедура обрання країни, яка прийматиме турнір, пройде за планом.