Вслід за кораблем

На початку березня ФІБА тимчасово відсторонила Росію та Білорусь від матчів збірних. Через відповідне рішення обидві збірні пропустили відбіркові матчі на чемпіонат світу-2023.

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Рішення ФІБА не мало кінцевої дати. Тому збірні країн-агресорів мали шанси повернутися до вирішальних відбіркових матчів, які відбудуться у червні.

Проте тепер ФІБА ухвалила остаточне рішення проти чоловічих команд Росії та Білорусі. Обидві збірні виключені з групового раунду турніру.

Офіційні баскетбольні змагання ФІБА не проводитимуться в Росії чи Білорусі до подальшого повідомлення.

Рішення щодо Росії та Білорусі означає, що усі команди з груп, у якій вони грали, пройшли у наступний раунд відбору на чемпіонат світу-2023. Зокрема, Росія б виходила у наступному раунді на трьох переможців групи G, у якій виступає і збірна України.

Міжнародна федерація баскетболу також застосувала додаткові санкції:

Заборона на проведення турнірів під егідою ФІБА у Росії та Білорусі.

Виключення жіночої збірної Росії зі списку учасників чемпіонату світу-2022. Відповідне покарання також отримала жіноча команда Росії U17.

Недопущення збірних Росії та Білорусі для участі на турнірах 3х3 (чемпіонат світу-2022, Ліга націй серед команд U23, відбір на Кубок Європи та на Кубок Європи U17, а також чемпіонат світу-2022 U18).

Інші санкції щодо росіян