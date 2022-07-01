Сборная Украины в отборе сыграла три матча. В первом уступила на выезде грузинам, затем победила дома Северную Македонию. А 24 февраля сыграла на гостях против Испании, тоже уступив. Действующих чемпионов мира мы после этого должны принимать в Киеве 27 февраля, но из-за войны, которую Россия начала против Украины, этот матч пришлось перенести.

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За пределами родного дома украинцам пришлось играть также формально домашний матч против Грузии. Провести его решили в Риге.

Украинцам в этом матче нужно было побеждать. И не только для того, чтобы улучшать ситуацию в турнирной таблице. После поражения грузинам в первом матче 83:88 нам нужно было обыгрывать соперника с разницей в шесть очков и больше, чтобы иметь преимущество над ними.

Хотя начали украинцы не так удачно, дав соперникам в первой четверти оформить отрыв в +6. Но выход Иссуфа Санона изменил ход событий на площадке. Первую четверть украинцы выиграли 23:20.

Во второй четверти доминирование украинцев только усилилось. Поэтому и на большой перерыв команды ушли за +13 для нашей команды – 47:34.

А вот третья четверть показалась крайне неэффективной. Команды на двоих набрали 23 очка (13:10). Показателен тот факт, что за четыре первых минуты украинцы набрали 3 очка, а грузины ни одного. Следовательно, перед заключительной четвертью счет на табло был 60:44.

В четвертой четверти грузины пытались спасти игру. Но хоть сократить отставание от критического им не удалось. В результате была зафиксирована победа Украины 79:66.

Украина — Грузия 79:66 (23:20, 24:14, 13:10, 19:22)

Эта победа еще на шаг приблизила Украину к выходу в следующий раунд квалификации.

Следующую игру сборная Украины проведет 4 июля в Скопье против сборной Северной Македонии.

Не сыграем против России

В следующий этап квалификации выходят по три команды из квартета. Команды из группы G, где и выступает Украина, дальше должны сыграть против команды из группы H. Туда во время жеребьевки попала Россия. Если бы обе команды вышли в следующий раунд квалификации, им бы пришлось сыграть друг против друга.

Но после полномасштабного вторжения России в Украину российские команды отстранили от международных баскетбольных матчей. В том числе и национальную мужскую сборную. А уже в мае 2022 года ФИБА окончательно исключила Россию из отбора на ЧМ-2023.

Следует добавить, что под раздачу с россиянами попала и сборная Беларуси. Ее тоже дисквалифицировали. А команды, находившиеся с ними в одной группе, автоматически вышли в следующий раунд.