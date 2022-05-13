Збірна України визначилася з місце проведенням домашніх матчів Ліги націй

У червні 2022 року у збірної України заплановані два матчі в рамках Ліги націй. Національна команда визначилася з місце проведенням поєдинків.

Вибір українців впав на сусідню країну

Два домашні матчі в Лізі націй-2022/2023 проти Вірменії (11 червня) та Ірландії (14 червня) збірна України проведе на Муніципальному стадіоні ЛКС у польському місті Лодзь. Це місто має для нашої команди особливе значення.

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Саме у польській Лодзі, але на іншій арені – "Відзева", 15 червня 2019 року збірна України U-20на чолі з Олександром Петровим виграла фінальний матч ЧС-2019 (U-20) у Південної Кореї. Гра закінчилася з рахунком 3:1 на користь українців.

Виїзний матч проти Ірландії збірна України зіграє в Дубліні на стадіоні "Авіва", а гостьова зустріч нашої команди із Шотландією відбудеться в Глазго на арені "Хемпден Парк".

Перша гра нового сезону Ліги націй для збірної України пройде 8 червня о 21:45 за київським часом. Суперником буде Ірландія.

Підготовка збірної до важливих матчів