Піхальонок: Класна підтримка, класні емоції

У рамках підготовки до матчу з Шотландією, який відбудеться 1 червня, збірна України зіграла перший спаринг проти Боруссії Менхенгладбах. "Синьо-жовті" перемогли німецький клуб з рахунком 1:2.

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Хавбек Дніпра-1 Олександр Піхальонок допоміг нашій команді перемогти. Футболіст вийшов на заміну на 75-й хвилині, а вже на 82-й він забив вирішальний м'яч. Гравець поділився враженнями від дебютного матчу у складі збірної України.

Емоції пройшли трохи. Сьогодні відновлення, а завтра готуватимемось до наступного матчу,

– сказав футболіст.

Наголосив, що класна вийшла гра.

"Так, гра класна. Класна підтримка, класні емоції. Головне, що ми виграли цей матч", – зазначив Олександр.

Також хавбека Дніпра-1 запитали, чи є у нього відчуття, що у Словенії команда ніби у нашу тимчасову футбольну домівку повертається.

Ніяка Словенія не замінить нам Україну. Їм дуже дякую, але Україна – наш дім,

– заявив Піхальонок.

Підготовка до гри з Шотландією