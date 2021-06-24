Як у Росії реагують на вихід збірної України в 1/8 Євро-2020

Україна вийшла в 1/8 Євро-2020. У Росії на цю подію вже відреагували та фактично "засипали" коментарями. Глава футбольного союзу Росії переконаний, що нібито "всі ці міжнародні рейтинги нічого не значать".

Зокрема на цю подію відреагував президент російського футбольного союзу В'ячеслав Колосков, якого раніше "обурювала" форма української збірної з футболу.

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"Всі ці міжнародні рейтинги нічого не значать", – Колосков

Коментуючи вихід України в плей-офф Євро-2020, виданню "Трибуна" Колосков заявив, що Росія заслужила на той результат, який зараз має.

"Україна зараз не сильніша за Росію. Тільки в особистій зустрічі можна визначити, хто сильніший. Хто говорить зворотне, говорить дурниці. Всі ці міжнародні рейтинги нічого не значать", – зухвало сказав Колосков.

Однак вкінці мовиться, що нібито вони визнають, що збірна України всім сподобалася, адже добре грала. Вкінці вони нібито похвалили збірну України.

"Українці набагато сильніші", – Михайло Боярський

Відомий народний артист Росії заявив, що заявив, що не мав ілюзій щодо збірної Росії та вболіватиме за збірну Україну.

Чудово! Дуже радий виходу збірної України в плей-офф. Це абсолютно закономірно, вони на іншому рівні в порівнянні з нашою збірною, українці набагато сильніше,

– заявив Боярський.

До речі, артист й раніше говорив, що збірна України – сильніша за російську.

"Достойні фіналу", – Дрозд

У коментарі російському виданню, ексчемпіон світу у важкій вазі Григорій Дрозд порівняв збірну України та Росії. Він заявив, що всі команди, які увійшли у фінал – достойні цього.

Саме команда України мені подобається. Я дуже любив дивитися матчі за участю Андрія Шевченка. У нього була прекрасна кар'єра, – заявив Дрозд.

Додав, що у Шевченка дуже хороша команда молодих виконавців з величезним потенціалом – команда жива, забиває багато м'ячів. Додав, що "не пощастило в двох іграх, але українці виглядали гідно".

Реакція мережі

"І я радий цьому в першу чергу тому, що Україна в плей-офф, а Росія вилетіла як країна-ізгой. Але, по правді, наша збірна, якщо не почне грати, буде запльована вже двічі. Покажіть характер!" – написав користувач.

"Ще не вмерла Україна. Вони краще фінів на один м'яч. Привіт, Олексій Андрійович Міранчук!", – написав користувач.

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