Україна набагато сильніша за Росію
Боярський, який відданий фанат російського Зеніту, вражений виступом України в матчі з Нідерландами. Артист переконаний, що Україна перемогла б Росію.
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Звісно, Україна набагато сильніша за Росію! Вони приголомшливо грали з Нідерландами. Матч був чудо! Я позаздрив, як грала Україна! Чудово! Якби ми грали з Україною, то продули б неодмінно,
– сказав Боярський.
Як Україна та Росія стартували на Євро-2020
- Збірна Росії свій перший матч зіграла 12 червня. Росіяни зустрілися з бронзовими призерами чемпіонату світу-2018 – бельгійцями.
- Поєдинок завершився переконливою перемогою Бельгії 3:0. Слід зазначити, що росіяни програли без шансів – всього один удар у площину воріт за весь поєдинок.
- У неділю, 13 червня, у боротьбу на Євро-2020 вступила Україна, яка зустрічалася з Нідерландами.
- Після перерви українці пропустили два швидкі голи. Та команда Андрія Шевченка не склала зброю та відігралася. На жаль, Нідерланди вирвали перемогу наприкінці матчу (3:2).