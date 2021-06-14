Україна набагато сильніша за Росію

Боярський, який відданий фанат російського Зеніту, вражений виступом України в матчі з Нідерландами. Артист переконаний, що Україна перемогла б Росію.

Варте уваги Російська поліція забрала прапор України у вболівальника під час перегляду матчу Євро-2020

Звісно, Україна набагато сильніша за Росію! Вони приголомшливо грали з Нідерландами. Матч був чудо! Я позаздрив, як грала Україна! Чудово! Якби ми грали з Україною, то продули б неодмінно,

– сказав Боярський.

Як Україна та Росія стартували на Євро-2020