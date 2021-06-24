Зокрема на цю подію відреагував президент російського футбольного союзу В'ячеслав Колосков, якого раніше "обурювала" форма української збірної з футболу.

До теми Російський коментатор привітав Україну з історичним виходом у плей-офф Євро-2020

"Всі ці міжнародні рейтинги нічого не значать", – Колосков

Коментуючи вихід України в плей-офф Євро-2020, виданню "Трибуна" Колосков заявив, що Росія заслужила на той результат, який зараз має.

"Україна зараз не сильніша за Росію. Тільки в особистій зустрічі можна визначити, хто сильніший. Хто говорить зворотне, говорить дурниці. Всі ці міжнародні рейтинги нічого не значать", – зухвало сказав Колосков.

Однак вкінці мовиться, що нібито вони визнають, що збірна України всім сподобалася, адже добре грала. Вкінці вони нібито похвалили збірну України.

"Українці набагато сильніші", – Михайло Боярський

Відомий народний артист Росії заявив, що заявив, що не мав ілюзій щодо збірної Росії та вболіватиме за збірну Україну.

Чудово! Дуже радий виходу збірної України в плей-офф. Це абсолютно закономірно, вони на іншому рівні в порівнянні з нашою збірною, українці набагато сильніше,

– заявив Боярський.

До речі, артист й раніше говорив, що збірна України – сильніша за російську.

"Достойні фіналу", – Дрозд

У коментарі російському виданню, ексчемпіон світу у важкій вазі Григорій Дрозд порівняв збірну України та Росії. Він заявив, що всі команди, які увійшли у фінал – достойні цього.

Саме команда України мені подобається. Я дуже любив дивитися матчі за участю Андрія Шевченка. У нього була прекрасна кар'єра, – заявив Дрозд.

Додав, що у Шевченка дуже хороша команда молодих виконавців з величезним потенціалом – команда жива, забиває багато м'ячів. Додав, що "не пощастило в двох іграх, але українці виглядали гідно".

Реакція мережі

"І я радий цьому в першу чергу тому, що Україна в плей-офф, а Росія вилетіла як країна-ізгой. Але, по правді, наша збірна, якщо не почне грати, буде запльована вже двічі. Покажіть характер!" – написав користувач.

"Ще не вмерла Україна. Вони краще фінів на один м'яч. Привіт, Олексій Андрійович Міранчук!", – написав користувач.

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