Зокрема на цю подію відреагував президент російського футбольного союзу В'ячеслав Колосков, якого раніше "обурювала" форма української збірної з футболу.
До теми Російський коментатор привітав Україну з історичним виходом у плей-офф Євро-2020
"Всі ці міжнародні рейтинги нічого не значать", – Колосков
Коментуючи вихід України в плей-офф Євро-2020, виданню "Трибуна" Колосков заявив, що Росія заслужила на той результат, який зараз має.
"Україна зараз не сильніша за Росію. Тільки в особистій зустрічі можна визначити, хто сильніший. Хто говорить зворотне, говорить дурниці. Всі ці міжнародні рейтинги нічого не значать", – зухвало сказав Колосков.
Однак вкінці мовиться, що нібито вони визнають, що збірна України всім сподобалася, адже добре грала. Вкінці вони нібито похвалили збірну України.
"Українці набагато сильніші", – Михайло Боярський
Відомий народний артист Росії заявив, що заявив, що не мав ілюзій щодо збірної Росії та вболіватиме за збірну Україну.
Чудово! Дуже радий виходу збірної України в плей-офф. Це абсолютно закономірно, вони на іншому рівні в порівнянні з нашою збірною, українці набагато сильніше,
– заявив Боярський.
До речі, артист й раніше говорив, що збірна України – сильніша за російську.
"Достойні фіналу", – Дрозд
У коментарі російському виданню, ексчемпіон світу у важкій вазі Григорій Дрозд порівняв збірну України та Росії. Він заявив, що всі команди, які увійшли у фінал – достойні цього.
Саме команда України мені подобається. Я дуже любив дивитися матчі за участю Андрія Шевченка. У нього була прекрасна кар'єра, – заявив Дрозд.
Додав, що у Шевченка дуже хороша команда молодих виконавців з величезним потенціалом – команда жива, забиває багато м'ячів. Додав, що "не пощастило в двох іграх, але українці виглядали гідно".
Реакція мережі
"І я радий цьому в першу чергу тому, що Україна в плей-офф, а Росія вилетіла як країна-ізгой. Але, по правді, наша збірна, якщо не почне грати, буде запльована вже двічі. Покажіть характер!" – написав користувач.
"Ще не вмерла Україна. Вони краще фінів на один м'яч. Привіт, Олексій Андрійович Міранчук!", – написав користувач.
Коротка передісторія збірної України до 1/8 фіналу Євро-2020
- Збірна України з футболу вперше в історії вийшла в 1/8 фіналу чемпіонату Європи.
- Українська збірна "пролізла" у плей-офф Євро-2020 як одна з кращих команд, що посіла 3 місце.
- Збірна України на Євро-2020 програла два матчі на груповому етапі – Нідерландам (3:2) та Австрії (1:0).
- Натомість команда Андрія Шевченка здолала Північну Македонію (2:1).
- Україна вперше зіграє в 1/8 фіналу на Євро. В 1/8 фіналу суперником України буде збірна Швеції. Що цікаво, саме шведи допомогли Україні вийти в 1/8 фіналу, здолавши Польщу.