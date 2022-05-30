Збірна України вилітає у Глазго на гру відбору ЧС-2022 проти Шотландії

Підготовка збірної України у Словенії підійшла до свого закінчення. Вже 30 травня національна команда бере курс у Шотландію.

Беруть курс у Шотландію

Вранці, 30 травня, підопічні Олександра Петракова провели останнє тренування перед вильотом у Шотландію. Вже по обіді команда полетить у Глазго.

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Виліт з аеропорту Любляни до Глазго призначено на 16:45.

"Синьо-жовті" залишають Словенію, де готувались до плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 протягом цілого травня. Ця країна дала прихисток нашій збірній, яка через російську агресію, не змогла готуватись до матчу у рідній Україні.

Як тривала підготовка збірної України

Цілий місяць збірна готувалась до гри проти Шотландії. Однак робила це не у повному складі. Із невеличким запізненням у розташування прибули футболісти українських грандів – Динамо та Шахтаря.

Після своїх сезонів на клубному рівні у національну команду почали приїжджати легіонери. Останнім у збірну прибуде голкіпер Андрій Лунін, який 28 травня став переможцем Ліги чемпіонів разом із мадридським Реалом.

Під час підготовки Україна повинна була зіграти п'ять контрольних спарингів, але із них відбулись лише три. Два останніх скасованих матчі були замінені двосторонньою грою. Тренерський штаб зробив усе можливе, щоб перетворили цю 90-хвилинну двосторонню гру у справжній поєдинок. Ця зустріч закінчилась мировою 1:1. Забивали виключно нападники – Роман Яремчук та Артем Довбик.

"Синьо-жовті" під час тренувальному процесу не знали смаку поразок. Збірна переграла Боруссію Менхенгладбах (1:2) та італійське Емполі (1:3). Третя зустріч проти хорватської Рієки закінчилась нічиєю 1:1.

Список гравців національної збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Андрій Пятов (Шахтар), Дмитро Різник (Ворскла), Андрій Лунін (Реал)

Георгій Бущан (Динамо), Андрій Пятов (Шахтар), Дмитро Різник (Ворскла), Андрій Лунін (Реал) Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов (усі — Динамо), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва — Шахтар), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Едуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славія).

Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов (усі — Динамо), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва — Шахтар), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Едуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славія). Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва — Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (усі — Динамо), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Вест Гем), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті), Руслан Маліновський (Аталанта), Олександр Зубков (Ференцварош).

Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва — Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (усі — Динамо), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Вест Гем), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті), Руслан Маліновський (Аталанта), Олександр Зубков (Ференцварош). Нападники: Артем Довбик (СК Дніпро-1), Роман Яремчук (Бенфіка), Данило Сікан (Ганза).

1 червня збірна України зіграє проти Шотландії. У разі перемоги "синьо-жовті" вийдуть у фінал плей-офф відбору чемпіонату світу-2022, де проведуть гру проти Уельсу (5 червня).