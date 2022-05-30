Соболь: Очікую непростої гри, але здолати шотландців нам до снаги

Лівий захисник збірної України поділився першими враженнями після приїзду у національну команду. Едуард Соболь приїхав до "синьо-жовтих" у статусі новоспеченого чемпіона Бельгії.

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Тепер усі думки футболіста пов'язані виключно з національною командою. Соболь не чекає легкої прогулянки у грі проти Шотландії, але Едуард впевнений, що Україна зможе здолати цього суперника.

"Я готовий відразу включитися в справи збірної, адже клубні вже завершилися. Тож усі думки – про національну команду. Щодо збірної Шотландії, скажу, що це гарний суперник. Я очікую непростої гри, але здолати шотландців нам до снаги. Хлопці готувалися до поєдинку багато часу, тож ми в гарному настрої та хороших кондиціях", – розповів фланговий оборонець.

Соболь здобув свій четвертий титул у футболці Брюгге.

В останньому поєдинку клуб українця розписав мирову з Андерлехтом 1:1.

У сезоні-2021/2022 провів 36 матчів, у яких забив один гол та відзначився 4 асистами.

Соболь став одним із останніх, хто прибув у розташування збірної у Словенію. Це сталось через затримку очікування британської візи, яку Едуарду робив бельгійський клуб. До складу національної команди повинен приєднатись лише голкіпер Андрій Лунін, який 28 травня став володарем трофея Ліги чемпіонів. Воротар став лише третім українцем, який тріумфував у цьому європейському турнірі.

"Хочеться принести радість людям"

Соболь розповів про особливу мотивацію футболістів, яка додасть сил у наступному матчі. Вона пов'язана з українськими військовими, які щодня мужньо боронять країну від окупантів. Едуард запевнив, що гравці зроблять усе можливе, щоб принести українцям хороші емоції.

Крім того, нас дуже мотивує боротьба наших воїнів за свободу й незалежність України. Хочеться принести радість людям цією й наступними перемогами. Тому будемо робити все, що від нас залежить, щоб подарувати приємні емоції людям в Україні,

– додав футболіст збірної.

Вже 1 червня підопічні Олександра Петракова зіграють у Глазго проти Шотландії. У разі перемоги українці вийдуть у фінал плей-офф відбору чемпіонату світу-2022, де зустрінуться з Уельсом (5 червня).