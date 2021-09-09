Збірна України віддасть на благодійність частину премії за матч з Францією

Збірна України з футболу двічі у відборі на чемпіонат світу зіграла внічию з Францією. Українські футболісти 4 вересня здобули важливу нічию проти Франції, яка залишила "синьо-жовтим" шанси поїхати на Мундіаль.

Збірна України вирішила допомогти дитячому футболу

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко пообіцяв збірній України преміальні за нічию проти Франції.

До теми Футболісти збірної України отримають щедрі преміальні за нічию з Францією

Наставник збірної України Олександр Петраков підтвердив, що команда отримає винагороду. Разом з тим, Петраков повідомив, що частина преміальних буде спрямована на благодійність.

Так, це нам сказав президент. Ми командою вирішили, що частину грошей хочемо віддати на благодійність, на потреби дитячого футболу,

– заявив Петраков.