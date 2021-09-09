Збірна України віддасть на благодійність частину премії за матч з Францією
9 вересня 2021 , 13:18Читать новость на русском
Джерело:"Футбол NEWS"
Збірна України з футболу двічі у відборі на чемпіонат світу зіграла внічию з Францією. Українські футболісти 4 вересня здобули важливу нічию проти Франції, яка залишила "синьо-жовтим" шанси поїхати на Мундіаль.
Збірна України вирішила допомогти дитячому футболу
Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко пообіцяв збірній України преміальні за нічию проти Франції.
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Наставник збірної України Олександр Петраков підтвердив, що команда отримає винагороду. Разом з тим, Петраков повідомив, що частина преміальних буде спрямована на благодійність.
Так, це нам сказав президент. Ми командою вирішили, що частину грошей хочемо віддати на благодійність, на потреби дитячого футболу,
– заявив Петраков.
- Під керівництвом нового тренера Олександра Петракова збірна України зіграла 3 матчі у вересні. Усі поєдинки "синьо-жовтих" завершилися внічию.
- Окрім мирової з Францією (1:1), футболісти збірної України несподівано поділили очки з Казахстаном (2:2) у відборі на ЧС-2022 та втратили перемогу проти Чехії у товариській грі (1:1).
- У відборі на ЧС-2022 Україна зіграла 5 матчів і посідає друге місце в групі, яке дозволяє зіграти у раунді плей-офф. Попереду в "синьо-жовтих" відповідальні матчі проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини.