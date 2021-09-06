Павелко: Футболісти не грали за гроші
Глава Української асоціації футболу Андрій Павелко розповів, що команда отримає преміальні за нічию з французами.
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Я їм пообіцяв премію за те, що вони дали гру переможну, дали гру для глядачів, дали гру, виклалися після Казахстану. Я пообіцяв, що вони за цю гру отримають премію,
– сказав Павелко.
Президент УАФ додав, що премія для футболістів збірної України цілком солідна.
"Я впевнений, що дуже солідна. Гравці аплодували і подякували. Упевнений, що вони цього не просили, не чекали. Вони не грали за гроші, за премію. Вони віддавалися уболівальникам, команді, збірній. Звичайно, після такого приємно їх здивувати, зробити такий приємний сюрприз", – зазначив Павелко.
На запитання, чи в премії багато нулів, Павелко відповів, що "дуже".
- Збірна України 4 вересня зіграла внічию з Францією у відборі на ЧС-2022. Команда Олександра Петракова відзначилася голом наприкінці першого тайму. Красивий м'яч забив "динамівець" Микола Шапаренко.
- Та відразу по перерві Франція зрівняла рахунок завдяки точному удару Антоні Марсьяля.
- Після 5 турів відбору на ЧС-2022 в України 5 очок. Українська збірна зіграла всі свої матчі внічию. Наступний матч Україна зіграє 9 жовтня на виїзді проти Фінляндії.