Збірна України з велоспорту "наїхала" на Мінспорту: у команди серйозні труднощі перед ЧС

Федерація велоспорту України розкритикувала Міністерство молоді та спорту. Команда вирушить на чемпіонат світу без механіка та обладнання.

Скандал напередодні ЧС

18 вересня в Австралії стартує чемпіонат світу з велоспорту. Змагання триватимуть до 25 вересня.

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Напередодні турніру Федерація велоспорту України звернулася до Мінспорту та висловила своє обурення. Річ у тім, що команда відправиться на ЧС без механіка та обладнання.

""Особлива подяка" профільному Міністерству молоді та спорту України за саботаж участі національної збірної з велосипедного спорту на чемпіонаті світу-2022 в Австралії.

Через особисте небажання відряджати деяких членів команди навіть за позабюджетні кошти, на жаль, команда на найважливішому старті сезону буде представлена без механіка.

Щобільше, через його відсутність команда буде недокомплектована необхідним обладнанням та велосипедами, що вплине на результат спортсменів в індивідуальних видах програми", – йдеться в заяві.

Раніше збірна України взагалі ризикувала пропустити чемпіонат світу, адже не мала фінансування.