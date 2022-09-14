Скандал накануне ЧМ
18 сентября в Австралии стартует чемпионат мира по велоспорту. Соревнования продлятся до 25 сентября.
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В преддверии турнира Федерация велоспорта Украины обратилась в Минспорт и выразила свое возмущение. Дело в том, что команда отправится на ЧМ без механика и оборудования.
""Особая благодарность" профильному Министерству молодежи и спорта Украины за саботаж участия национальной сборной по велосипедному спорту на чемпионате мира-2022 в Австралии.
Из-за личного нежелания отправлять некоторых членов команды даже за внебюджетные средства, к сожалению, команда на важнейшем старте сезона будет представлена без механика.
Более того, из-за его отсутствия команда будет недокомплектована необходимым оборудованием и велосипедами, что повлияет на результат спортсменов в индивидуальных видах программы", – говорится в заявлении.