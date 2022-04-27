Збірна України U18 здобула феєричну другу перемогу на чемпіонаті світу в Італії в дивізіоні ІВ

Збірна України U18 з хокею зіграла другий матч на чемпіонаті світу в дивізіоні ІВ. Турнір приймає італійське місто Асьяґо.

Чемпіонат світу U18, дивізіон ІВ

Італія U-18 – Україна U18 3:6 (2:1; 1:4; 0:1)

У стартовому поєдинку українці розгромили Польщу з перевагою у п'ять шайб – 6:1. А в другому протистоянні "синьо-жовті" зустрілись із господарями змагань – італійцями, пише 24 канал.

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Початок поєдинку був не найкращим для української команди.

Вже на шостій хвилині гри Лучіано Зандеджакомо з передачі Матіаса Каслунгера відкрив рахунок, а за лічені хвилини Томмі Перделлер подвоїв цю перевагу.

До завершення першого періоду українці змогли відіграти одну пропущену шайбу – відзначився Микита Сидоренко. Однак на більше "синьо-жовтих" не вистачило – розрив до двох очок знову збільшив Альбіс Олмо.

У другий період українські хокеїсти розбили опонентів, закинувши одразу чотири шайби, коли італійці відповіли тільки одним голом.

За збірну України голи до свого активу записали Дем'ян Тиченко, Антон Яцишин, Сергій Стецюра, а Микита Сидоренко реалізував буліт.

У завершальній 20-хвилинці українцям вдалося втримати лідерство. Ба більше, ще однією закинутою шайбою відзначився Михайло Ковальчук із передачі Тиченка. Таким чином фінальний рахунок зустрічі став 6:3 на користь збірної України.

Турнірна таблиця

Україна U-18 – 6 очок (2 перемоги) Угорщина U-18 – 6 очок (2 перемоги) Словенія U-18 – 3 очки (1 перемога, 1 поразка) Італія U-18 – 3 очки (1 перемога, 1 поразка) Австрія U-18 – 0 очок (2 поразки) Польща U-18 – 0 очок (2 поразки)

Аби повернутись до дивізіону ІА, Україні необхідно посісти перше місце в групі. Команда, яка завершує виступ на останній позиції, переходить до нижчого класу – ІІА.