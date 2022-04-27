Чемпионат мира U18, дивизион ИС

Италия U-18 – Украина U18 3:6 (2:1; 1:4; 0:1)

В стартовом поединке украинцы разгромили Польшу с преимуществом в пять шайб – 6:1. А во втором противостоянии "сине-желтые" встретились с хозяевами соревнований – итальянцами, пишет 24 канал.

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Начало поединка было не лучшим для украинской команды.

Уже на шестой минуте игры Лучиано Зандеджакомо по передаче Матиаса Каслунгера открыл счет, а в считанные минуты Томми Перделлер удвоил это преимущество.

К завершению первого периода украинцы смогли отыграть одну пропущенную шайбу – отметился Никита Сидоренко. Однако больше "сине-желтых" не хватило – разрыв до двух очков снова увеличил Альбис Олмо.

Во второй период украинские хоккеисты разбили оппонентов, забросив сразу четыре шайбы, когда итальянцы ответили только одним голом.

За сборную Украины голы в свой актив записали Демьян Тиченко, Антон Яцишин, Сергей Стецюра, а Никита Сидоренко реализовал буллит.

В завершающей 20-минутке украинцам удалось удержать лидерство. Более того, еще одной заброшенной шайбой отличился Михаил Ковальчук по передаче Тиченко. Таким образом, финальный счет встречи стал 6:3 в пользу сборной Украины.

Турнирная таблица

Украина U-18 – 6 очков (2 победы) Венгрия U-18 – 6 очков (2 победы) Словения U-18 – 3 очка (1 победа, 1 поражение) Италия U-18 – 3 очка (1 победа, 1 поражение) Австрия U-18 – 0 очков (2 поражения) Польша U-18 – 0 очков (2 поражения)

Чтобы вернуться в дивизион ИА, Украине необходимо занять первое место в группе. Команда, завершающая выступление на последней позиции, переходит в низший класс – ІІА.