Чемпіонат світу U18, дивізіон ІВ
Італія U-18 – Україна U18 3:6 (2:1; 1:4; 0:1)
У стартовому поєдинку українці розгромили Польщу з перевагою у п'ять шайб – 6:1. А в другому протистоянні "синьо-жовті" зустрілись із господарями змагань – італійцями, пише 24 канал.
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Початок поєдинку був не найкращим для української команди.
Вже на шостій хвилині гри Лучіано Зандеджакомо з передачі Матіаса Каслунгера відкрив рахунок, а за лічені хвилини Томмі Перделлер подвоїв цю перевагу.
До завершення першого періоду українці змогли відіграти одну пропущену шайбу – відзначився Микита Сидоренко. Однак на більше "синьо-жовтих" не вистачило – розрив до двох очок знову збільшив Альбіс Олмо.
У другий період українські хокеїсти розбили опонентів, закинувши одразу чотири шайби, коли італійці відповіли тільки одним голом.
За збірну України голи до свого активу записали Дем'ян Тиченко, Антон Яцишин, Сергій Стецюра, а Микита Сидоренко реалізував буліт.
У завершальній 20-хвилинці українцям вдалося втримати лідерство. Ба більше, ще однією закинутою шайбою відзначився Михайло Ковальчук із передачі Тиченка. Таким чином фінальний рахунок зустрічі став 6:3 на користь збірної України.
Турнірна таблиця
- Україна U-18 – 6 очок (2 перемоги)
- Угорщина U-18 – 6 очок (2 перемоги)
- Словенія U-18 – 3 очки (1 перемога, 1 поразка)
- Італія U-18 – 3 очки (1 перемога, 1 поразка)
- Австрія U-18 – 0 очок (2 поразки)
- Польща U-18 – 0 очок (2 поразки)
Аби повернутись до дивізіону ІА, Україні необхідно посісти перше місце в групі. Команда, яка завершує виступ на останній позиції, переходить до нижчого класу – ІІА.