Збірна України з тенісу передасть 1 мільйон доларів на потреби українських біженців
Джерело:фейсбук Федерації тенісу України
У середині квітня жіноча збірна України достойно зіграла проти суперниць із США на Кубку Біллі Джин Кінг. Пере матчами українських тенісисток вдалось зібрали для України кругленьку суму.
Все для українських переселенців
Організатори Кубку Біллі Джин Кінг перед матчами українок запустили фонд "TennisPlaysForPeace" (з англійської – "Теніс грає заради миру") на підтримку України, яка воює проти Росії, яка й розв'язала цю війну. Завдяки спільним зусиллям вдалось зібрати нереальну суму – 1 мільйон доларів.
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Саме така сума піде на потреби українських біженців, які вимушено через війну покинули рідні домівки.
Кошти за цією програмою будуть спрямовані на забезпечення притулку, харчування та води для біженців, охорони здоров'я та психологічної підтримки переселенців, доступ до економічної та освітньої допомоги, а також багатьох інших програм для українців, які опинилися у важкому становищі,
– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що честь України на корті захищали Катаріна Завацька, Даяна Ястремська, Людмила та Надія Кіченок. Дівчата ледь не створили сенсацію. Українки були близькі до того, щоб за очними зустрічами перемогти американок.
Завацька та Ястремська спершу програли стартові матчі, але потім реабілітувались в очах українських прихильників. Все вирішувалось у парному розряді. На жаль, дует Людмили Кіченок та Даяни Ястремської поступився парі у складі Ейжі Мухаммад та Джессіки Пегули.
Повний текст публікації з фейсбуку Федерації тенісу України
Вже 10 днів як завершився матч у рамках Кубка Біллі Джин Кінг між збірними командами Сполучених Штатів Америки та України. Матч який став окрасою всього вікенду командних двобоїв. Але на наш погляд під час матчу відбулася подія яка перекрила за своєю вагою будь-які спортивні звитяги. Весь матч між двома збірними вперше відбувся не в форматі США проти України, а в унікальному варіанті США приймає Україну (USA hosts Ukraine instead of USA versus Ukraine).
Наша команда була повністю забезпечена усім необхідним від проживання та харчування до фізіотерапевтів та масажистів. Ми надзвичайно вдячні USTA та ITF за фінансову допомогу в організації цього матчу. Але ще раз повернемося до головного аспекту цього матчу. Це збір пожертв для допомоги українцям, які опинилися в біді. У рамках матчу було зібрано 1 000 000 доларів США!!! Ці гроші поступили до USTA та будуть перераховані на рахунок глобальної програми – Ukrainian Crisis Relief Fund by GlobalGiving. Кошти за цією програмою будуть спрямовані на забезпечення прихистку, харчування та воду для біженців, охорону здоров'я та психологічну підтримку переселенців, доступ до економічної та освітньої допомоги, а також багатьох інших програм для українців, які опинилися у важкому становищі.
Федерація тенісу України надзвичайно вдячна нашій команді: Даяні Ястремській, Катаріні Завацькій, Надії та Людмилі Кіченок за участь у матчі та надзвичайну допомогу у 1 мільйон доларів для постраждалих від війни українців!
Слава Україні!