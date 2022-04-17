Савчук: Вони всі горіли на корті

Капітан української команди Ольга Савчук прокоментувала виступ українок на Кубку Біллі Джин Кінг. Колишня тенісистка зазначила, що дівчата залишили на корті усі сили.

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Савчук відзначила другий змагальний день, коли українки зробили шалений камбек та після двох одиночних матчів зрівняли рахунок до 2:2. Тому все вирішувалось у парному поєдинку. Ольга не може навіть у чомусь дорікнути тенісисткам, які віддали усі сили на корті заради України та її людей.

Вони всі горіли на корті. У парному матчі навіть не було такого моменту, коли б я могла сказати, мовляв, тут щось погано зробили,

– сказала екстенісистка.

"Я пишаюся нашою командою"

"Перед парною зустріччю ми всі поговорили, Даяна та Люда хотіли грати. Мені здається, це була хороша ідея, тому що вони обидві грають у агресивний теніс із високою часткою ризику. Я вважаю, що у парному тенісі це головне, особливо якщо йдеться про вирішальну парну зустріч. Що менше починаєш думати, то більше отримаєш. Думаю, що Люда та Даяна дуже підійшли один до одного. На мої відчуття все вирішили буквально пару очок. Нам справді не пощастило. Але я пишаюся нашою командою і я вдячна, що я мала шанс провести цей тиждень разом з ними і пережити весь цей досвід", – розповіла капітан жіночої команди.

Савчук відповіла на запитання, у якій ролі їй складніше бути – гравця чи капітана. Ольга зазначила, що обидві ролі є доволі складними, хоча однаковими в емоційному плані. Під час одиночних зустрічей Ольга активно викидувала емоції на зовні, що не скажеш про парний матч. Савчук зрозуміла, що повинна бути спокійнішою.

Що я дізналася про наших гравців за цей тиждень? Що вони чудові люди. І ще із ними дуже весело. Вони бійці. Вони всю душу залишили на корті заради нашої країни, заради наших людей,

– відповіла Савчук.

Як українки зіграли проти США

Даяна Ястремська (Україна) – Елісон Ріск (США) – 6:7, 5:7

Катаріна Завацька (Україна) – Джессіка Пегула (США) – 2:6, 1:6

Даяна Ястремська (Україна) – Джессіка Пегула (США) – 6:3, 6:4

Катаріна Завацька (Україна) – Шелбі Роджерс (США) – 6:3, 6:4

Людмила Кіченок / Даяна Ястремська (Україна) – Ейжі Мухаммад / Джессіка Пегула (США) – 6:7, 3:6

До слова. Україна повернулась у плей-офф турніру. Матчі цієї стадії відбудуться у листопаді 2022 року.