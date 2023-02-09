Збірна України дізналася суперника у Кубку Девіса: де і коли відбудеться матчеве протистояння

Міжнародна федерація тенісу (ITF) оголосила результати жеребкування Кубку Девіса у Світовій групі I та Світовій групі II. Збірна України у вересні зустрінеться з командою Колумбії.

Збірна Україна успішно подолала плей-офф за Світову групу I, впевнено перегравши Лівію з рахунком 3:0. Волею жереба "синьо-жовтим" дісталася посіяна під п'ятим номером збірна Колумбії.

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Протистояння Україна – Колумбія відбудеться у вересні

Суперник українців розпочинав 2023 рік у кваліфікації фінальної частини Кубка Девіса. Там колумбійці зазнали поразки від Великої Британії з рахунком 1:3.

За результатом жеребкування, матчеве протистояння Україна – Колумбія відбудеться на полі України. Також господарі майданчика обиратимуть покриття. До речі, це вже четвертий поспіль домашній поєдинок "синьо-жовтих".

Заплановані дати матчів: 15-16 або 16-17 вересня 2023 року. Остаточна дата теж визначиться приймаючою стороною. Переможець матчевої зустрічі у сезоні Кубка Девіса 2024 року гратиме у кваліфікації за вихід у фінал Кубка Девіса.

Серед ймовірних суперників збірної України могли бути: Німеччина, Казахстан, Бельгія, Аргентина, Угорщина, Японія, Австрія, Словаччина, Норвегія, Румунія та Бразилія.

У світовому рейтингу Кубка Девіса збірна Колумбії займає 19-те місце. У свою чергу Україна посідає 37-ме місце у світовому рейтингу чоловічих збірних. Латиноамериканська команда складалася з: Ніколаса Мехія (256-й в одиночному рейтингу), Ніколаса Баррієнтоса (516), Крістіана Родригеса (795), Хуана-Себастьяна Кабаля (23-й у парному рейтингу) та Роберта Фараха (23-й у парному рейтингу).